vor 55 Minuten Linkenheim-Hochstetten Nach Kreislaufzusammenbruch: 76-jährige Autofahrerin durchbricht Hauswand

Am Sonntag befuhr eine 76 Jahre alte Frau gegen 13.55 Uhr mit ihrem Mercedes die Tulpenstraße in Linkenheim. Wie die Polizei mitteilt, erlitt sie hinter dem Steuer einen Kreislaufzusammenbruch und fuhr an der Einmündung der Blankenlocher Straße geradeaus über die Kreuzung.