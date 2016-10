Unfall in Ludwigshafen

Am späten Morgen ereignete sich auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen eine Explosion. Foto: Michael Deines

Mehrere Menschen werden vermisst. Einige Personen sind durch die Explosion verletzt worden. Foto: Stadt Ludwigshafen Foto: Dunkle Rauchwolken sind aus der Ferne über dem Gelände des Chemiekonzerns BASF zu sehen. Foto: Stadt Ludwigshafen Foto:

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben des Unternehmens am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr im Landeshafen Nord. Es waren Einsatzkräfte aus der gesamten Region im Einsatz, darunter auch ein Feuerlöschboot aus Mannheim.

Laut BASF wurde die Explosion bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse ausgelöst, mit der Vorprodukte von Schiffen zu den eigentlichen Produktionsstätten transportiert werden, wie eine BASF-Sprecherin sagte.

Die Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Im Norden von Ludwigshafen seien die Warnsirenen geschaltet worden, sagte eine Sprecherin der Stadt. Bei der Berufsfeuerwehr sei ein Krisenstab eingerichtet worden.

Huge fires and explosions at the #BASF in Ludwigshafen, Germany. About 2 miles from my home - keep your windows closed!! pic.twitter.com/bD6Qv9hYhk — Michi Leber (@MichiLeber) 17. Oktober 2016

Anwohner sollen Fenster geschlossen halten

Auf der Internetseite der benachbarten Stadt Mannheim hieß es, es sei nicht auszuschließen, dass eine Rauchwolke über das Stadtgebiet zieht. Auch dort sollten die Menschen vorsichtshalber Fenster und Türen geschlossen halten. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Die Feuerwehr gab eine Gefahrenwarnung heraus.

Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren. Über dem Norden der Stadt war eine große Raumwolke aufgestiegen. Es könne zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen in den nördlichen Stadtteilen kommen, erklärte die Feuerwehr.

Im Landeshafen Nord werden nach Angaben der BASF brennbare Flüssigkeiten und unter Druck verflüssigte Gase umgeschlagen, die Menge liege jährlich bei 2,6 Millionen Tonnen. Der Hafen sei für die Rohstoffversorgung des Unternehmens von großer Bedeutung.

Behörden richten Info-Telefon ein

Feuerwehr Ludwigshafen: +49 621 57086000



BASF-Bürgertelefon: +49 800 5050500



Umweltzentrale: +49 621 604040

Für betroffene Anwohner in Ludwigshafen richtet BASF zudem ein Infozelt an Tor 11 ein.

Aktualisierung, 16 Uhr

Wie die Verantwortlichen in einer Pressekonferenz erklären, hat die Explosion mindestens einen Toten gefordert. Sechs Personen sind verletzt, weitere sechs Personen werden noch vermisst und von der Feuerwehr gesucht. Was die Explosion ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.

Aktualisierung, 17.50 Uhr:

Nach der Explosion auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen haben Luftmessungen nach Angaben des Unternehmens bislang keine Gefährdung für die Bevölkerung ergeben. Es habe nach dem Vorfall am Montagvormittag eine Rußentwicklung gegeben, sagte BASF-Werksleiter Uwe Liebelt in Ludwigshafen.

Dieser sei in Richtung Nord-Nordost Richtung Mannheim und Bergstraße getrieben worden. Mit Blick auf den Todesfall sowie die Vermissten und Verletzten sagte Liebelt, es sei ein trauriger Tag für die BASF, die Stadt und die Rhein-Neckar-Region.

Aktualisierung, Dienstag, 7.30 Uhr

Nach der schweren Explosion auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen mit mindestens zwei Toten geht die Ursachenforschung weiter. "Das Feuer ist zwar aus", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Lage sei aber nach wie vor diffus.

"Für die Rettungskräfte ist es schwer, an den Unglücksort heranzukommen" Am Montagvormittag waren mindestens zwei Mitarbeiter des Unternehmens getötet worden, als es nach einem Brand an einer Rohrleitung des Hafens zu der Explosion gekommen war. Nach Darstellung des Unternehmens war zu diesem Zeitpunkt gerade die Werksfeuerwehr zum Löschen eingetroffen. Zwei Menschen wurden zuletzt noch vermisst, sechs weitere wurden außerdem schwer verletzt.

Die Ursache ist noch völlig unklar. Umweltmessungen in der Luft und am Boden blieben zunächst unauffällig. Eine Wolke aus Rauch und Ruß zog über Teile von Ludwigshafen und dem benachbarten Mannheim hinweg. Anwohner wurden deshalb aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Aus Sicherheitsgründen fuhr die BASF nach der Explosion insgesamt 14 Produktionsanlagen herunter. Zwischen dem Landeshafen Nord und dem Rhein wurden Wassersperren errichtet.

In dem Binnenhafen des Chemiekonzerns werden Flüssiggase, aber auch brennbare Flüssigkeiten verladen. Am Montag fanden nach BASF-Angaben Arbeiten auf dem Gelände statt, es war anfangs aber unklar, ob auch am späteren Explosionsort.

Das Unternehmen konnte anfangs keine Angaben dazu machen, welcher Stoff das Feuer und die Explosion ausgelöst hatte. Die wirtschaftlichen Folgen und die Schadenshöhe sind ebenfalls noch völlig unklar.