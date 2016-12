Nach einem Wohnungseinbruch in Pfinztal-Söllingen hat die Polizei zwei Männer im Alter von 25 und 31 Jahren festgenommen. Das teilen die Karlsruher Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Auf die beiden Verdächtigen waren die Ermittlungsbehörden nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Söllinger Hebelstraße gekommen, den am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr die Eigentümer bei ihrer Heimkehr feststellen mussten. Unbekannte Täter waren durch ein Badfenster eingedrungen und hatten sämtliche Behältnisse der gesamten Wohnung durchsucht beziehungsweise durchwühlt.

Sind die Männer für weitere Einbrüche verantwortlich?

Unter anderem hatten die Einbrecher eine Handtasche mit diversen Schlüsseln, ein IPad sowie ein Smartphone gestohlen. Eine Spur führte zu einer Unterkunft für Flüchtlinge in Pfinztal. Anschließend führten die von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe angeordneten Durchsuchungen der Räume unter Hinzuziehung von Polizeihundeführern zur Festnahme der beiden Männer.

Darüber hinaus stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut und Werkzeug sicher, zum Teil auch die Beute aus dem zuvor in der Hebelstraße verübten Einbruch. Mit den Ermittlungen ist die Ermittlungsgruppe "Eigentum Süd" des Polizeipräsidiums Karlsruhe befasst.

Nach ersten Auswertungen steht der 25-Jährige unter anderem im Verdacht, in der Nacht zum 25. Dezember einen Wohnungseinbruch in der Berghausener Selmnitzstraße verübt zu haben. Der 31-Jährige kommt noch für eine gleichartige Tat in der Finkenstraße in Berghausen am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages in Betracht.

"Ob dem bereits wegen diversen Diebstahlsdelikten auffällig gewesenen Duo noch weitere Einbrüche zur Last gelegt werden können, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen", teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die beiden Männer im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt.

Der Umgang mit der aktuellen Flüchtlingssituation ist ein stark polarisierendes Thema. Als lokales Medium sehen wir es als unsere Aufgabe an, objektiv über die Auswirkungen für Gesellschaft und Politik in Karlsruhe zu berichten. Meinungsfreiheit ist für uns ein hohes Gut, kontroverse Debatten ein Ausdruck lebendiger Meinungsvielfalt und ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. Leider mussten wir in jüngster Vergangenheit feststellen, dass Emotionen eine sachliche Argumentation zunehmend unmöglich machten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, den Kommentarbereich unter diesem Artikel geschlossen zu halten.