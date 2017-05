Zwei 23 und 29 Jahre alte Männer werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Wie die Polizei mitteilt, wird den Beschuldigten gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen.

Die beiden Tatverdächtigen sollen am Donnerstagmittag einen 23-Jährigen in der Parkstraße angesprochen haben. Sie sollen sich als italienische Designer ausgegeben haben, die sich in einer finanziellen Notlage befänden und für die Rückgabe ihres Mietwagens 2.800 Euro benötigen würden. Der 23-Jährige lehnte ab und verständigte die Polizei. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Beschuldigten in der Baumeisterstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei ergaben die Ermittlungen, dass die beiden bereits am Dienstag unter falschem Namen einen 30-Jährigen angesprochen hatten und eine Notlage vortäuschten. Der gutgläubige 30-Jährige lieh ihnen daraufhin 1.500 Euro, die nach derzeitiger Verdachtslage aber nicht zurückgezahlt werden sollten, so die Polizei.