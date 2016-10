Nach Beiß-Attacke in Karlsruhe: Peta fordert Führerschein für Hundehalter

Anzeige

Angesichts des Vorfalls in Karlsruhe fordert Peta die Einführung eines sogenannten Hundeführerscheins in Baden-Württemberg. Ein solcher Nachweis könne sicherstellen, dass Hundehalter sachkundig mit ihrem Tier umgehen und die Signale ihres Vierbeiners richtig deuten könnten.

"Dieser Fall macht deutlich, dass offenbar viele Halter verantwortungslos mit ihren Vierbeinern umgehen. Die beiden Tiere entkamen durch ein Loch im Zaun des Grundstücks", so Dörte Röhl, Tierärztin und Fachreferentin für Tierische Mitbewohner bei Peta. "Jeder Hund, der falsch gehalten und behandelt wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden – unabhängig davon, ob er ein Schäferhund, ein sogenannter Kampfhund oder ein Mischling ist."

Peta verweist in der Pressemeldung auf die Schweiz und andere Bundesländer. In der Schweiz seien Hundehalter bereits seit 2008 zu einem Sachkundenachweis verpflichtet. Als erstes deutsches Bundesland habe Niedersachsen eine entsprechende Regelung beschlossen: Der allgemeine Hundeführerschein sei in diesem Bundesland seit Juli 2013 verpflichtend. "Wer in Berlin ab dem 1. Januar 2017 einen Hund neu aufnimmt, wird aufgefordert, sich die notwendige Sachkunde anzueignen", so Peta.