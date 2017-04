Zwischen Dezember und Januar hat ein Unbekannter in mehreren Karlsruher Stadtteilen Frauen angegriffen. Daraufhin wurde ein 22-Jähriger von der Karlsruher Polizei festgenommen. Jetzt hat sich herausgestellt: Eine Zeugin hat den Mann offenbar zu Unrecht beschuldigt.

Rund acht Wochen nachdem gegen einen 22-jährigen Studenten wegen des dringenden Verdachts überfallartiger Angriffe auf Frauen Haftbefehl erlassen worden war, hat sich bei der Vernehmung eines neuen Zeugen eine überraschende Wende ergeben. Wie die Karlsruher Polizei am Dienstag berichtet, besteht gegen einen 22-Jährigen kein dringender Tatverdacht mehr. Der zuständige Richter ordnete daraufhin seine Freilassung an.

Der junge Mann war im Februar festgenommen worden. Nach der Zeugenaussage einer 23 Jahre alten Frau hatten die Ermittlungsbehörden Überwachungsbilder aus einer Straßenbahn veröffentlicht. Eine DNA-Spur erhärtete den Verdacht gegen den 22-Jährigen, seither saß er in Untersuchungshaft.

"Nach dem jetzigen, durch die Aussage des neuen Zeugen wie auch den Einlassungen der vermeintlich Geschädigten untermauerten Ermittlungsstand hat die junge Frau den 22-Jährigen am Abend des 21. Januar aus freien Stücken nach Hause begleitet", teilen die Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer Presseerklärung mit. Es bestehe der Verdacht, dass die Frau den 22-Jährigen zu Unrecht belastet habe. "Sie wird deshalb nun wegen falscher Verdächtigung und mittelbar begangener Freiheitsberaubung strafrechtlich verantworten müssen", teilen die Ermittler mit.

Bezüglich der vier weiteren nächtlichen Angriffe dauern die Ermittlungen an. Unter anderem prüfen die Beamten dabei auch einen möglichen Tatverdacht gegen einen 24 Jahre alten Mann. Dieser hatte in der Nacht zum 20. Februar eine 22 Jahre alte Frau sexuell genötigt. Er wurde in der Gartenstraße festgenommen.