Anzeige

Bei dem Angriff starben mindestens vier Menschen, weitere 119 wurden verletzt. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, seien alle deutschen Mitarbeiter des Konsulats "sicher und unverletzt". Außenminister Frank-Walter Steinmeier hatte noch am späten Abend einen Krisenstab einberufen. Die Taliban bekannten sich inzwischen zu der Tat.

Die Taliban begründen ihren tödlichen Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat im nordafghanischen Masar-i-Scharif mit einer deutschen Mitverantwortung an einem US-Luftangriff mit vielen Opfern. Das sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen der Sprecher der Taliban, Sabiullah Mudschahid.

Deutschland sei an einem Luftangriff in der nordafghanischen Provinz Kundus beteiligt gewesen, bei dem in der Nacht des 3. Novembers mehr als 30 Zivilisten ums Leben gekommen waren. Die Deutschen hätten den US-Streitkräften die notwendigen nachrichtendienstlichen Informationen zukommen lassen. Deshalb sei in der Nacht das Generalkonsulat angegriffen worden.