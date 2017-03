Durch den sechsspurigen Ausbau der A 8 bei Karlsbad wurden ca. 13,5 ha Land beansprucht. Um eine Enteignung der betroffenen Grundstücke zu vermeiden und den Landverlust sozialverträglich zu gestalten wurde das Flurneuordnungsverfahren Karlsbad-Mutschelbach A8 angeordnet.

Der Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk MdL übergab am vergangenen Mittwoch im Mutschelbacher Rathaus den Bewilligungsbescheid über 943.109,70 EUR im Beisein von Bürgermeister Jens Timm und Ortsvorsteher Roni Lörch an den Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft Martin Mußgnug.

"Alle Investitionen in die Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft genauso wie in den Natur- und Landschaftsschutz sind Zukunftsinvestitionen", sagte der Minister und bezeichnete die Flurneuordnung als unerlässliches Instrument zur Realisierung von Infrastrukturprojekten. Mit den Zuschüssen werde ein Vielfaches an Folgeinvestitionen generiert.

Dezernent Prof. Dr. Jörg Menzel berichtete als Vertreter des Landkreises Karlsruhe, dass durch die Bündelung aller Zuständigkeiten im Bereich der Bodenordnung, dem Naturschutz und der Landwirtschaft bei einem Dezernat im Landratsamt die Wege für alle Beteiligten sehr kurz waren. Besonders lobte er die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Karlsbad und der Teilnehmergemeinschaft.

Durch eine Neuordnung aller Flurstücke und Modernisierung des Wegenetzes werden zweckmäßige Grundstücke zur effizienten Bewirtschaftung gebildet und gleichzeitig das Wander- und Radwegenetz ergänzt. Mit der Übergabe des Bewilligungsbescheides wird gleichzeitig der Startschuss für den Beginn der Baumaßnahmen der rund 411 Hektar großen Flurneuordnung gegeben.