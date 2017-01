Nach 2 Monaten Fehlersuche: Bremsproblem an NET-Bahnen gelöst!

Seit November mussten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) auf fast alle Fahrzeuge aus der neuen NET-Flotte verzichten. Am Dienstag, fast genau zwei Monate später, konnten sie nun mitteilen: Das Problem ist behoben!

Die VBK hat bald wieder die ganze Flotte zur Verfügung: Wie Pressesprecher Michael Krauth gegenüber ka-news angibt, habe man die potentielle Fehlerquelle ausgemacht. So sei eine Koppelspule, die schon länger im Mittelpunkt der Untersuchungen stand, als Ursache für die unregelmäßigen Zwangsbremsungen ausgemacht worden.

Der Hersteller, Vossloh-Kiepe, habe in Laborversuchen den Fehler rekonstruieren können. Nach einigen technischen Anpassungen an den Bahnen und anschließenden Testfahrten seien keine Zwangsbremsungen mehr aufgetreten, so Krauth.

Durch die Laborversuche konnte geklärt werden, dass der Grund für die Bremsungen an keinen äußeren Einfluss wie WLAN-Netze oder Stromleitungen lag. Dafür spricht laut VBK auch die Tatsache, dass die Fehler nicht immer an den gleichen Stellen im Streckennetz aufgetreten sind, sondern in ganz Karlsruhe verteilt.

"Aktuell sind bereits 20 Fahrzeuge wieder unterwegs", erklärt Krauth. Die nächsten Tage würden auch die restlichen Fahrzeuge umgerüstet, sodass bald alle 27 Citylink NET2012-Bahnen wieder in Betrieb gehen können. Die Genehmigung durch die technische Aufsichtsbehörde sei für die Modifikation auch schon erteilt worden.

