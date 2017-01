Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat an diesem Dienstag ein Verbot der NPD abgelehnt. Die rechtsextreme Partei sei zwar verfassungsfeindlich, aber zu schwach, um sie zu verbieten. Die Karlsruher Parteien haben unterschiedliche Meinungen zum Urteil.

Die Karlsruher Richter wiesen am Dienstagmorgen einen Verbotsantrag der Länder im Bundesrat als unbegründet ab und zogen damit einen Schlussstrich unter die jahrelangen politischen Bestrebungen für eine Auflösung der NPD. Es ist bereits der zweite gescheiterte Versuch, die NPD verbieten zu lassen.

"Die NPD ist antisemitisch, extremistisch und rassistisch"

Für den Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther, der sich im Namen der Karlsruher CDU zu Wort meldet, ist das Urteil keine große Überraschung. Es stehe für ihn außer Frage, dass die NPD antisemitisch, extremistisch und rassistisch sei. Gleichzeitig befinde sich die Partei aber auch auf allen politischen Ebenen im Niedergang.

"Ihre politische Bedeutung ist damit glücklicherweise so gering, dass das Bundesverfassungsgericht zu der zutreffenden Ansicht gelangte, dass ein Parteienverbot deshalb nicht gerechtfertigt ist." Die Entscheidung des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung, sich formal nicht an dem Verbotsantrag zu beteiligen, sei deshalb richtig gewesen. Gleichwohl müsse eine solche Partei, die die Nazi-Diktatur verehre, "von allen demokratischen Kräften geächtet werden, um sie weiter zu schwächen", so Wellenreuther.

"Wir leben in einer starken Demokratie"

"Die NPD ist gefährlich, aber eben auch nicht so gefährlich, dass ein Verbot zu rechtfertigen wäre, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem heutigen Urteil gegen ein Verbot der Partei ausführte", so die Karlsruher Grünen gegenüber ka-news. Man wolle dennoch nicht nachlassen, die Demokratie und den Rechtsstaat zu verteidigen.

"Rechtspopulismus und vor allem die gewaltbereite rechte Szene sind die eigentlichen Gefahren für unsere Demokratie", erklärt der Vorstand der Karlsruher Grünen, "das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat heute aber auch gezeigt, dass wir in einer starken, wehrhaften Demokratie leben und verantwortungsvolle Richter haben. "Parteien zu verbieten ist nicht so einfach, Parteien gehören zu unserer Demokratie - auch dann, wenn deren Programm uns fragwürdig erscheinen mag", so Vorstandsmitglied Ballhausen.

"Das Urteil ist kurzsichtig und unverständlich!"

Unverständnis gibt es bei den Karlsruher Linken. "Das Bundesverfassungsgericht ist dem Verbotsantrag der Länder aufgrund sogenannter 'Bedeutungslosigkeit' nicht gefolgt", so die Erklärung auf Anfrage von ka-news. Das Urteil empfindet der Kreisverband der Karlsruher Linken als kurzsichtig und unverständlich - immerhin sei die NPD in kommunalen als auch im Europäischen Parlament vertreten.

"Sie wird dieses Urteil als Ermutigung begreifen und kann somit ihre faschistische, fremdenfeindliche und antisemitische, mittels Steuergelder finanzierte Hetze auch künftig betreiben." Die Linke kündigt an, die NPD weiter bekämpfen zu wollen.

Antworten weiterer Parteien stehen derzeit noch aus.