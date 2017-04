Mysteriöse Deko am Straßenrand: Warum trägt dieser Baum Ostereier?

Am Abzweig der L560 in Richtung Theodor-Heuss-Allee tut sich Seltsames: Hier wird ein Nadelbaum regelmäßig mit Weihnachtskugeln oder Ostereiern geschmückt. Wer ist für die Feiertagsdekoration verantwortlich? ka-news geht auf Spurensuche.

Fast jeder, der öfter in der Waldstadt und Stutensee unterwegs ist, kennt diesen Baum. Bei der Abfahrt von der Landstraße 560 zur Europaschule steht der kleine Nadelbaum einsam am Straßenrand. Das Besondere: Immer zur Weihnachtszeit wird er geschmückt. Aktuell trägt der Baum - ganz passend zum anstehenden Osterfest - bunte Eier in den Zweigen.

Die Suche nach dem Dekorateur gestaltete sich allerdings nicht ganz einfach. Sowohl bei der Stadtverwaltung in Karlsruhe als auch beim zuständigen Forstamt ist der Baum zwar bekannt. Wer aber hinter dem etwas anderen Festtagsschmuck steckt, ist hier unbekannt. Auch über die Hintergründe wissen die zuständigen Behörden nichts.

Es begann alles auf dem Weg zur Arbeit

Erfolgreicher verlief ein öffentlicher Aufruf bei Facebook. Der Beitrag wurde fleißig geteilt - und bald gab es erste Hinweise: Mehrere Kommentatoren gaben an, eine ältere Dame beim Schmücken des Baums beobachtet zu haben. Einige sind sich sicher: Die Dame tut das, um an ihren verstorbenen Sohn zu erinnern.

Ganz genau weiß es Bärbel Wörner. Zusammen mit ihrer 71 Jahre alten Mutter schmückt sie den Nadelbaum an der Landstraße bereits seit neun Jahren. Eine traurige Geschichte versteckt sich hinter der Aktion allerdings nicht: Die 71-Jährige hatte damals schlichtweg Weihnachtsdekoration übrig - und suchte sich einen Baum zum Dekorieren aus, der auf ihrem Weg zur Arbeit lag.

"Beim Schmücken hupen die Leute und winken freundlich zu", freut sich Bärbel Wörner, die ihrer Mutter beim Dekorieren hilft. Mancher Autofahrer habe dann auch Nachrichten mit netten Worten hinterlassen. So habe sich die Aktion im Laufe der Jahre zu einem Selbstläufer entwickelt, schildert Wörner.

Mittlerweile würden zur Weihnachtszeit auch Holzkerzen daneben gestellt, andere würden Kugeln und Strohengel hinzu hängen. Und die Ostereier-Deko? Auch dafür gibt es eine einfache Erklärung: Ein Mann habe gefragt, ob er den Baum auch zu Ostern schmücken dürfe, so Wörner. Seither können sich Autofahrer an dem Baum erfreuen, der einfach nur an der Landstraße steht, um anderen eine Freude zu machen.