vor 20 Stunden Stuttgart/Karlsruhe/Reutlingen Mutmaßlicher Schleuser in Karlsruhe festgenommen

Ein 49-jähriger mutmaßlicher Schleuser ist in Karlsruhe verhaftet worden. Die Polizei hat einen europäischen Haftbefehl aus Italien vollstreckt, wie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.