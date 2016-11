vor 1 Stunde Karlsruhe Mutmaßlicher Einbrecher verwickelt Hausbesitzer in Stutensee in Gespräch

Während seiner Gartenarbeiten mit einem Laubbläser sah sich am Dienstagnachmittag ein Hausbesitzer in Stutensee-Staffort einem Unbekannten gegenüber, der zuvor offenbar in seiner Wohnung war.