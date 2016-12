vor 22 Stunden Karlsruhe Mutmaßliche Einbrecherbande aus Karlsruhe festgenommen

Eine mutmaßliche Einbrecherbande aus dem Raum Karlsruhe ist den Ermittlern ins Netz gegangen. Fünf Männer im Alter zwischen 29 und 62 Jahren wurden am Dienstag in ihren Wohnungen festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.