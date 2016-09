Anzeige

Die vor rund zehn Jahren gegründete Deutsch-Türkische Kulturplattform veranstaltet bereits zum 9. Mal die Deutsch-Türkischen Kulturtage im und am Karlsruher Schloss. Die Kulturplattform fungiert als unabhängige kulturelle Vereinigung, unter anderem mit dem Ziel, die Kulturen beider Länder einander näher zu bringen und den deutsch-türkischen Dialog in der kulturellen Szene voranzutreiben.

Am Samstag, 17., und Sonntag, 18. September, versprechen die Veranstalter eine "spannendes Programm mit kulturellen Veranstaltungen" im Gartensaal des Schlosses und auf einer Open-Air-Bühne im Schlossgarten. Türkische Vereine bieten darüber hinaus ein reichhaltiges Angebot an landestypischen Speisen und Getränken.

Taksim-Trio aus Istanbul reist an

Das Eröffnungskonzert am Samstag mit klassischer und zeitgenössischer Musik wird von Zeynep Tekin (Violine) in Begleitung von Nikolai Gangnus (Piano) gestaltet. Einer der Höhepunkte wird am Samstagabend das Konzert des renommierten Gruppe Taksim Trio aus Istanbul auf der Open-Air-Bühne im Schlossgarten sein.

Die Musik der drei Künstler aus der Türkei enthält sowohl Elemente aus der traditionsreichen Musik der Gipsys als auch aus den Klängen des Bosporus. In ihren Programmen verweben sie orientalische Melodien traditionell türkischer Musik mit Elementen des Jazz und der klassischen Musik. Konzertbeginn bei freiem Eintritt ist am Samstag um 20 Uhr auf der Open-Air-Bühne im Schlossgarten Karlsruhe.

An beiden Tagen wird der Karlsruher Künstler Rudi Fielitz Kunstobjekte und sein Art Car – einen von ihm gestalteten Rennwagen Audi R8 – präsentieren. Auftritte von verschiedenen Musik- und Folkloregruppen, Vorträge, Lesungen, ein Kinderworkshop mit Studenten der Akademie der Bildenden Künste, ein Musik-Kabarett von und mit Markus Kapp und Führungen durch das Landesmuseum komplettieren das Programm. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.