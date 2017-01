Die große Sause ist vorbei, die Lichter des Feuerwerks erloschen. Was mehrere Tage nach Silvester noch an die Neujahrsfeier erinnert, ist der zurückgelassene Müll. Die Stadt appellierte im Vorfeld an die Karlsruher ihre Scherben, Böller und Co. zu entsorgen - mit wenig Erfolg.

133 Millionen Euro. So viel gaben die Deutschen in diesem für Böller und Raketen aus. Vor allem Batterie- und Verbundfeuerwerke hatten es ihnen beim diesjährigen Jahreswechsel angetan. Das kommende Jahr mit Feuerwerk zu begrüßen hat eine lange Tradition - leider ohne das Aufräumen am Tag danach. Es hapert in Karlsruhe mit der Putzmoral vieler Feuerwerk-Fans.

"Appell der Stadt hatte kaum sichtbare Auswirkungen"

Im Vorfeld hatte die Stadt an ihre Bürger appelliert, sich um die Hinterlassenschaften der Silvesterfeier zu kümmern. Ihre Bitte: Die Karlsruher sollten ihre leeren Behältnisse und Hinterlassenschaften wieder mitnehmen und fachgerecht zu Hause entsorgen."Grundsätzlich haben alle, die Straßen und öffentliche Plätze verschmutzen, auch selbst für deren Reinigung zu sorgen", mahnte sie im Vorfeld.

Der Appell der Stadt an ihre feiernde Bürgerschaft blieb von vielen aber leider ungehört, wie Helga Riedel, Pressesprecherin der Stadt Karlsruhe, bestätigt. "Der Aufruf hatte kaum sichtbare Auswirkungen", teilt sie auf Nachfrage von ka-news mit.

AfA sammelt 15 Tonnen Silvestermüll ein

Für die Reinigung der Straßen und Plätze waren in diesem Jahr doppelt so viele Kräfte des Amts für Abfallwirtschaft (AfA) im Einsatz als sonst. 40 Beschäftigte begannen nach Aussage der Stadtsprecherin am Sonntag um 6 Uhr mit einem "fünfstündigen intensiven Einsatz am Neujahrsmorgen". "Sie waren mit acht Kleinlastwagen, neun Kehrmaschinen und einem Großsauger im Einsatz", so Riedel.

Ganze 15 Tonnen Flaschen, Scherben und Krachermüll habe das AfA bei seinem "Sondereinsatz" aufgesammelt und entsorgt. Damit ist aber noch nicht aller Silvestermüll von Karlsruhes Straßen verschwunden. So sind erloschene Böller, Raketen und Co. beispielsweise nach wie vor am Kolping- oder am Gottesauer Platz zu finden. Diese sollen vom AfA bei den üblichen Touren in den kommenden Tagen entfernt werden.

10.000 Euro für einen sauberen Schlossplatz

Vor dem Karlsruher Schloss zeigen sich drei Tage nach der Feierei noch immer die Spuren der Silvesternacht. 2.500 Menschen hatten dort ins neue Jahr gefeiert. Allein an diesem Platz habe das Land im Anschluss 20 Kubikmeter Müll entsorgen müssen, weiß Günter Bachmann, Leiter des Amts für Landesbetriebes Vermögen und Bau. "Das entspricht zwei bis drei Containerladungen", erklärt er im Gespräch mit ka-news.

Kostenpunkt allein für die Reinigung des Karlsruher Schlossplatzes: 10.000 Euro. Das Problem mit dem Müll sei nicht neu, so Bachmann. "Das ist in jedem Jahr so", meint der Amtsleiter. Besonders problematisch seien dabei Scherben. Diese würden eingetreten, in diesem Jahr sei zudem noch der Boden gefroren. Daher sei es nicht möglich, wirklich jede einzelne Scherbe zu entfernen. "Welche langfristigen Folgen das für den Platz hat, ist fraglich", so Bachmann.