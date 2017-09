vor 50 Minuten Karlsruhe Mühlburg feiert: Stadtteil lädt zu Kerwe und verkaufsoffenen Sonntag

Vom Freitag, 22. bis Montag, 25. September kann am Fliederplatz wieder gefeiert werden. Bereits zum 41. Mal findet dort die Mühlburger Kerwe statt. Die offizielle Eröffnung mit Fassanstich erfolgt am Freitag um 19.30 Uhr durch Bürgermeister Martin Lenz. Ein verkaufsoffener Sonntag lädt zudem am 24. September zum Bummeln ein.