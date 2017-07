Nach einem Unfall auf der B293 zwischen Jöhlingen und Berghausen am Dienstagnachmittag bittet die Karlsruher Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten suchen nach einem Opel-Fahrer.

Der 32-jährige Motorradfahrer war gegen 16.40 Uhr in Richtung Berghausen unterwegs. Seinen Angaben zufolge scherte er, nachdem ein Überholverbot aufgehoben worden war, aus, um ein vorausfahrendes Auto zu überholen. "Hierbei übersah er einen 41-jährigen Opel-Fahrer, der in diesem Moment das Motorrad überholen wollte", so die Polizei.

Es kam zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise stürzte der Motorradfahrer nicht. Nach den Einlassungen des 32-Jährigen soll der Opelfahrer bereits im Überholverbot mit dem Überholen des Motorrades begonnen zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721/49070 in Verbindung zu setzen.