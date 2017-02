Die Nachbarschaftsplattform nebenan.de ist auch in Karlsruhe angekommen. Gute Nachbarschaft soll wieder wieder gelebt werden, finden die Gründer und rufen ein Online-Netzwerk ins Leben, durch das "Menschen von nebenan" zu Freunden und guten Bekannten werden.

Wer seine Nachbarn kennt, vielleicht sogar mit ihnen befreundet ist, weiß um die Vorzüge einer guten Nachbarschaft. Mal fehlt ein Becher Sahne für den Sonntagskuchen, mal fehlt die notwendige Bohrmaschine für die neuen Schränke. Gut, dass man nebenan klingeln kann. Vorausgesetzt man weiß überhaupt, wer da so nebenan wohnt. Und wie viele Karlsruher wissen wohl, wer eigentlich die lieben Nachbarn sind?

Der Ansicht, dass Bekanntschaften mit den Nachbarn wieder mehr gepflegt werden müssten, sind die Gründer der Nachbarschaftsplattform nebenan.de. "Nachbarschaft wird heutzutage häufig sehr stiefmütterlich behandelt", so Mitgründerin Ina Brunk.

Im Sommer 2015 sei den Gründern die Idee zur Plattform gekommen, durch die Menschen ihre nachbarschaftlichen Beziehungen aufbauen und pflegen können, erklärt Brunk im Gespräch mit ka-news. Vor rund einem Jahr wurde die Plattform deutschlandweit eingeführt und interessierten Nachbarn als kostenlose Vernetzungsmöglichkeit angeboten.

"Hürde senken um in Kontakt zu treten"

"In einer einzelnen Nachbarschaft schlummert so viel Wissen, so viel Hilfsbereitschaft und ähnliche Interessen, von denen man heutzutage nichts mehr weiß. Die Plattform senkt die Hürde wieder in Kontakt zu treten", sagt Brunk. Im Netzwerk angemeldete Nachbarn sollen auf diese Art schnell und einfach erreicht werden können.

Es gehe darum, neue Bekanntschaften zu machen und das über alle Alters- und Einkommensschichten hinweg. Der erste Kontakt finde online statt, dann würden die Menschen aber im echten Leben zusammenkommen, beispielsweise beim Abholen der Bohrmaschine, beim Blumen gießen oder beim Spieleabend.

Auch Karlsruher Nachbarn treffen sich

Auch in Karlsruhe gehe es bunt zu. In der Oststadt treffe man sich zum Beispiel regelmäßig. Es würden Katzensitter und eine Begleitung zum Kinderarzt gesucht. Ein Nachbar freue sich auf andere Nachbarn, die auch Interesse an Kampfkunst haben, sodass man gemeinsam aktiv werden könne. Es würden Bücher getauscht und Spieleabende organisiert. Auch eine Urban Gardening Gruppe hätte sich gefunden und plane schon für das Frühjahr.

Viele schöne Geschichte würde entstehen, erzählt Brunk. Dabei kommt es jedoch auf eines an: Bereitschaft. Wer die Nachbarschaft mit Leben füllen und zu einem noch lebenswerteren Ort machen möchte, muss seine Nachbarn kennen wollen, aktiv werden und mitmachen.