Bei einer Auswahl von über 100.000 Paar Schuhen schlagen vermutlich nicht nur Frauenherzen höher. Bei der Schuhbörse in der Karlsruher Gartenhalle gibt es am 2. und 3. Januar Schuhe zum vergünstigten Preis.

Die größte Schuhbörse Europas kommt am 2. und 3. Januar 2017 nach Karlsruhe und füllt die Gartenhalle des Kongresszentrums am Festplatz mit circa 100.000 Paar Markenschuhen für Damen, Herren und Kinder. Diese stammen aus Überhängen oder sind nach einem Modellwechsel übrig und werden hier bis zu 70 Prozent unter der Preisempfehlung des Herstellers verkauft. Das teilt die Al Bundy GmbH & Co. KG, Veranstalter der Schuhbörse, in einer Pressemeldung mit. Während der Öffnungszeiten der Börse sind Umtausch und Rückgabe jederzeit möglich. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten/Einlass:

Mo., 02.01.2017: 10:00 bis 19:00 Uhr

Di., 03.01.2017: 10:00 bis 19:00 Uhr