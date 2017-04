Menschen mit einer Behinderung haben es nicht immer leicht. Mit einer neuen Web-App sollen ihnen die Wege in Karlsruhe etwas leichter fallen. Darin werden Gebäude in der Stadt angezeigt, die barrierefrei zu erreichen sind.

"Es ist eine große Neuerung, über die sich viele freuen werden", freut sich Karina Langeneckert, Direktorin der Sozial- und Jugendbehörde, bei der Vorstellung der Web-App www.karlsruhe.de/barrierefrei . Auch Magrit Schönfeld vom Beirat für Menschen mit Behinderung ist sehr angetan und spricht von einer großen Erleichterung des Alltags durch das neue Angebot. Mit der App könnten Mobilitätseingeschränke nun im Vorfeld ihren Alltag besser planen.

Für die Nutzung muss keine Anwendung heruntergeladen werden, da sie über den Browser abgerufen wird. Bereits 2013 wurde im Gemeinderat der Antrag gestellt, die zu dem Zeitpunkt bestehende Datenbank mit barrierefrei erreichbaren Gebäude zu aktualisieren. In diesem Rahmen fand nun eine komplette Überarbeitung des Angebots statt. Kostenpunkt: rund 50.000 Euro.

Künftig auch Touristen-Attraktionen eingebunden?

Seit Freitag können sich Nutzer nun am Computer oder über das Smartphone anzeigen lassen, wo das nächste barrierefreie Restaurant liegt, wo die nächste passende Toilette zu finden ist oder wie breit die Eingangstüren im Rathaus sind. Angegeben wird zudem, ob die nächstgelegene Haltstelle barrierefrei ist und wo sich der nächste Behindertenparkplatz befindet. Das städtische Liegenschaftsamt hat dafür 200 Gebäude untersucht und vermessen. 163 Einrichtungen sind nun gelistet.

Aber das soll noch nicht das Ende der Liste bedeuten. So seien Rückmeldungen von den Nutzern, aber auch von Betreibern von Lokalen und anderen Einrichtungen erwünscht, damit die Anwendung weiterentwickelt werden kann, so die Verantwortlichen. "Es ist ein lernendes System", wie Marion Schuchardt, Koodinatorin für Behinderte in Karlsruhe, sowie Marcus Albert vom Liegenschaftsamt unisono berichten. In der Anwendung selbst gibt es die Möglichkeit, eine entsprechende Nachricht an die Macher zu schicken.

Ein nächster Schritt der in der Planung sei es, sei eine Funktion, mit der auch Sehbehinderte und Blinde Information erlangen können. Und noch eine andere Erweiterung kann sich Magrit Schönfeld vom Beirat für Menschen mit Behinderung vorstellen: "Im Bereich Tourismus könnte noch eine Ausweitung stattfinden, damit auch Auswärtige sich in der Stadt zurechtfinden."