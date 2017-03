Die Stadt Karlsruher hat am heutigen Montag die Patenschaft für einen modernisierten Zug der S-Bahn RheinNeckar übernommen. Oberbürgermeister Frank Mentrup und Peter Rupf, Leiter Produktion und Technik der DB Regio Mitte und der S-Bahn RheinNeckar, tauften Fahrzeug auf den Namen "Karlsruhe".

"Die Zugtaufe setzt ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit der Stadt Karlsruhe mit der S-Bahn RheinNeckar", wird Rumpf in der Pressemitteilung der Deutschen Bahn (DB) zitiert. "Jede S-Bahn trägt im Schnitt 180.000 Kilometer pro Jahr das Wappen durch das gesamte S-Bahn Netz. Hierbei befördert jeder Zug im Schnitt 450.000 Personen pro Jahr. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Heidelberg und Karlsruhe ist die Besetzung der S-Bahn mit am höchsten und wir freuen uns, dass wir nun auch die Stadt Karlsruhe als S-Bahn-Paten dabei haben."

Täglich nutzen rund 5.000 Bürgerinnen und Bürger aus Karlsruhe die S-Bahnen. Auch Oberbürgermeister Frank Mentrup freute sich bei der Taufe am Karlsruher Hauptbahnhof über den neuen mobilen Botschafter für die Stadt Karlsruhe.

"Karlsruhe richtet in diesem Jahr die Heimattage Baden-Württemberg 2017 aus. Da übernehmen wir sehr gerne die Patenschaft für eine moderne S-Bahn, die Tag für Tag in unserer Region unterwegs ist. Das passt zu Karlsruhe als dynamischer Großstadt, die mit ihrer intelligenten Infrastruktur auch für die Vernetzung über Grenzen hinweg steht. Zugleich ist Karlsruhe eine Hauptstadt der Mobilität: Innovationen für alle Verkehrsträger kommen von hier und schaffen Perspektiven für eine nachhaltige Mobilität von morgen. Für mich verbindet die heutige Zugtaufe Heimat, Vernetzung und Mobilität, die zentralen Themenfelder auch der Heimattage Baden-Württemberg 2017 - in ganz besonderer Weise", so das Karlsruher Stadtoberhaupt.

Insgesamt tragen nach Aussage der Deutschen Bahn zwanzig von künftig 77 S-Bahn-Zügen den Namen einer Stadt bzw. Gemeinde. Gemeindename und Wappen sind auf beiden Seiten an den Zugenden angebracht und werden somit künftig im ganzen Netz zu sehen sein.