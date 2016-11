Mittelalter zu Gast in Karlsruhe: Feiern wie die alten Landsknechte

Anzeige

Die Europafanfare eröffnet den Abend laut Pressemitteilung gemeinsam mit ihrem Kinder- und Jugendfanfarenzug und der befreundeten historischen Stadtwache aus Konstanz. Auf der Reise durch das Mittelalter werden die Gäste von den Fanfarenzügen aus Bretten, Tamm und Schriesheim begleitet. Vereine aus der Region wie der Fanfarenzug Rintheim oder die Noten-Chaoten runden den Abend musikalisch ab, so die Veranstalter.

Matthias Muselewski, erster Vorstand der Europafanfare, berichtet: "Mit dem Landsknechtsabend haben wir eine tolle Alternative im Event-Kalender der Stadt Karlsruhe geschaffen. Wir freuen uns in diesem Jahr wieder darauf, dem Publikum etwas zu bieten, was man so in der Region sonst nicht findet."

Die Europafanfare plant nach eigener Aussage in diesem Jahr den Verzicht auf Gastgeschenke für die anwesenden Vereine. Stattdessen spendet sie den Gegenwert und Teile des Erlöses der Veranstaltung an die Förderverein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe (FUoKK). Der Vorstandsvorsitzende erläutert: "Es ist wichtig auch über den Tellerrand zu blicken."

Karten können an der Abendkasse erworben werden.