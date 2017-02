Mit brachialer Gewalt: Diebe suchen erneut Schrebergärten in Karlsruhe heim

Im Karlsruher Stadtgebiet wurden erneut Gartenhütten aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, suchten Diebe zwischen Montag, 14.30 Uhr, und Dienstag, 11.15 Uhr, die Kleingartenanlage in der Eggensteiner Straße heim und verursachten einen Gesamtschaden von geschätzten 5.000 Euro.

Die Täter drückten nach Aussage der Polizei den Zaun an der Einmündung zur Wikingerstraße hinunter und gelangten so zu den Schrebergärten. "Dort brachen sie mit brachialer Gewalt vier Gartenhäuser auf", heißt es in der Pressemitteilung. Weitere acht Parzellen waren durch gleiche Vorgehensweise im Ostteil der Anlage betroffen.

Bereits am Wochenende hatten Unbekannte mehrere Gartenhütten im Stadtteil Grünwinkel aufgebrochen. Bislang haben sich keine Hinweise auf Tatverdächtige ergeben. Das Polizeipräsidium Karlsruhe bittet insbesondere Anwohner und Kleingartenbesitzer um erhöhte Wachsamkeit und umgehende Meldung von verdächtigen Feststellungen an den Polizei-Notruf 110.