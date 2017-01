Ein Mercedes-Cabrio mit Donald und Ivana Trump als Vorbesitzern könnte das ganz große Geschäft für die Oldtimerhändler Firat und Baris Baz im badischen Waghäusel werden. Der 560SL mit acht Zylindern aus dem Baujahr 1987 fand seinen Weg über einen italienischen Händler in den Landkreis Karlsruhe.

«Wir wollen das Auto jetzt so schnell wie möglich auf den Markt bringen», sagte Baris Baz der Deutschen Presse-Agentur. Ob über eine Internet-Auktion, ein Auktionshaus oder eine Anzeige, werde sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Trumps Ex-Frau Ivana hatte den barolo-roten Wagen zusammen mit ihrer Villa in Florida verkauft. 40 000 Euro hatte Baz vor drei Jahren an den italienischen Händler bezahlt und weiteres Geld in die Restaurierung investiert. Den Marktwert für das 231 PS starke Auto ohne «Trump-Faktor» schätzt der Unternehmer auf rund 80 000 Euro. Welchen Einfluss der Aufstieg des New Yorker Immobilienunternehmers zum US-Präsidenten auf den Preis hat, steht in den Sternen. «Das ist wie ein Sechser im Lotto, sowas kriegt man wahrscheinlich nur einmal im Leben.»