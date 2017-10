vor 1 Stunde Karlsruhe Mit Streusel, Creme oder Obst: Karlsruhe größtes Kuchenbuffet lädt zum Schlemmen

"Schlemmen für den guten Zweck" heißt es am kommenden Wochenende im Pflegeheim Anna-Walch-Haus an der Günther-Klotz-Anlage. Dort soll "Karlsruhes größtes Kuchenbuffet" am Freitag, 27. Oktober, ab 14 Uhr eröffnet werden.