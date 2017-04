vor 17 Stunden Bad-Schönborn-Langenbrücken Mit Pistole bedroht: Jugendlicher raubt Fußgänger auf Krücken aus

Ein auf Krücken gehender 69 Jahre alter Mann ist am späten Dienstagnachmittag in der Badstraße von Langenbrücken von einem bewaffneten Jugendlichen ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei am Mittwoch in einer Pressemeldung.