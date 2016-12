Die Karlsruher Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Mit einem Phantombild und der Beschreibung des Täters soll ein Mann gefunden werde, der im Oktober einen Einbruch begangen hat.

Nach einem bereits am 10. Oktober verübten Wohnungseinbruch in der Putlitzstraße bittet die Ermittlungsgruppe Eigentum-Süd der Karlsruher Kriminalpolizei mit Hilfe eines Phantombildes und der Beschreibung des Täters um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Verdächtige war 45 bis 50 Jahre alt und 180 cm groß, von kräftiger Statur und trug einen sehr kurzgeschnittenen, grauen Haarkranz. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent und war möglicherweise von osteuropäischer Herkunft.

Der beschriebene Täter war an jenem Montagvormittag in der Putlitzstraße in eine Wohnung eingebrochen und hatte Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Eine gleichfalls gestohlene EC-Karte wurde indessen noch am selben Tag in einer Durlacher Bankfiliale von einem Finder abgegeben.

Wer glaubt, den auf dem Phantombild gezeigten Mann im Einklang mit der Personenbeschreibung zu kennen, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.