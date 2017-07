Mit Pedelec gestürzt: 66-Jähriger stirbt nach Unfall am Weinweg

Am Montag, 26. Juni, hatte sich ein 66 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. wie die Polizei berichtet, ist der Mann nun verstorben.

Der 66-jährige Mann war laut einem Pressebericht der Karlsruher Polizei vor mehr als einer Woche auf einem Fuß-/Radweg am Weinweg unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte und mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert wurde. Am Dienstag erlag der Mann dann seinen Verletzungen.