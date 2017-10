Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) setzen für die Besucher der Verbrauchermesse offerta zusätzliche Bahnen auf der Tramlinie S2 ein. Außerdem wird es an den Veranstaltungstagen mit dem Shuttle-Service eine direkte Bus-Verbindung zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und dem Messegelände geben.

An allen Veranstaltungstagen, von Samstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 5. November, verkehrt die Linie S2 während der Öffnungszeiten (10 bis 18 Uhr) zwischen der Karlsruher Innenstadt und der Messe/Leichtsandstraße im Zehn-Minuten-Takt. Ausgenommen hiervon sind Freitag, 3. November, und Samstag, 4. November, an denen die Messe bis 21 Uhr geöffnet hat. Zur Rückfahrt Richtung Karlsruhe wird an beiden Tagen der Zehn-Minuten-Takt bis 20.23 Uhr angeboten.

Von Montag bis Samstag (außer an den Feiertagen) werden zur Taktverdichtung die Fahrten der Linie S2, die sonst regulär in der Wendeschleife in der Rheinstrandsiedlung enden, bis nach Rheinstetten verlängert. Am Freitagabend sowie am zweiten Samstagabend werden die letzten Bahnen von Mörsch Bach West kommenden Verstärkerfahrten ab der Haltestelle Entenfang über die Yorckstraße und das Mühlburger Tor (Kaiserallee) zum Europaplatz (Kaiserstraße) verlängert.

Anschließend verkehren diese Bahnen weiter über die Haltestellen Karlstor, Lessingstraße und Kühler Krug, bevor sie in den Betriebshof West einfahren. Sonn- und Feiertags fahren die Bahnen der Linie S2 zwischen Mörsch Bach West und Hirtenweg.

Messe-Express fährt ab dem Hauptbahnhof

Der Messe-Express verkehrt an den Veranstaltungstagen zwischen dem Vorplatz des Hauptbahnhofs und dem Haupteingang der Messe nach einem festen Fahrplan. Die erste Fahrt startet an Werktagen um 8.45 Uhr am Hauptbahnhof, am Wochenende und an Feiertagen um 9.30 Uhr. Anschließend pendeln die Busse alle zehn bis 15 Minuten, zu den Stoßzeiten noch häufiger. "Für den Shuttle-Transfer mit dem Messe-Express benötigen die Fahrgäste je Fahrtrichtung mindestens einen Zwei-Waben-Fahrschein", so der KVV in einer Pressemitteilung.

