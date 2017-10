vor 1 Stunde Karlsruhe Mit Bargeld geflüchtet: Unbekannte sprengen Geldautomat in Neureut

Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen einen in Karlsruhe-Neureut aufgestellten Geldautomaten gesprengt. Die Täter konnten mit Geldkassetten mit bislang unbekannter Bargeldhöhe flüchten, so die Polizei in einer Pressemeldung.