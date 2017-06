vor 1 Stunde Stuttgart Ministerium zum Castor-Transport: Kaum Strahlenbelastung

Die Strahlenbelastung beim bundesweit ersten Atommüll-Transport auf dem Wasser lag nach Angaben des Stuttgarter Umweltministeriums "durchweg in einem sehr, sehr niedrigen Bereich". Für die Menschen in der Nähe des Transportschiffs mit den Castoren habe erwartungsgemäß keine Gefahr bestanden, teilte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart mit.