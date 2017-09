Messer gezogen: Mann bedroht Familie in Karlsruher Oststadt

Am späten Samstagabend hat ein bislang Unbekannter aus nicht näher genannten Gründen eine Familie in der Ludwig-Wilhelm-Straße bedroht. Bis zum Eintreffen der Polizei war der Mann verschwunden und wird nun gesucht.

"Ein 25-jähriger Mann ist am Samstag gegen 22.30 Uhr von einem bislang Unbekannten angegriffen und bedroht worden. Er war mit seiner Familie auf der Ludwig-Wilhelm-Straße zu Fuß unterwegs, als sich ihnen der Unbekannte in den Weg stellte", berichtet die Pressestelle der Polizei am Montagmorgen.

Der 25-Jährige sei dann mit dem Unbekannten in Streit geraten, worauf der Fremde ein Fahrrad auf die Familie werfen wollte. Dieser Angriff konnte nach Polizeiangaben abgewehrt werden. Daraufhin habe der Unbekannte ein Messer gezogen und gedroht "alle abzustechen".

Die Familie sei geflüchtet und habe dann die Polizei verständigt. "Als die Beamten eintrafen waren der Mann und seine zwei Begleiter nicht mehr anzutreffen", heißt es in der Meldung weiter. Zeugen des Vorfalls werde daher gebeten, sich bei der Polizei unter 0721/6663211 zu melden.