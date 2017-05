Im vergangenen Oktober kam es in einer Wohngemeinschaft in Karlsruhe-Wolfartsweier zu einer Auseinandersetzung. Wie es dazu kam, das konnte das Gericht nicht mit aller Gewissheit sagen. Fest steht nur, dass am Ende ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. An diesem Donnerstag fiel dennoch das Urteil.

"Die volle Wahrheit haben wir nicht erfahren." Mit diesen Worten fasste der Oberstaatsanwalt am Donnerstag den Prozess zusammen. Es hatte sich schon am Montag abgezeichnet, dass es keine einfache Verhandlung werden würde. Sowohl die Angaben der Angeklagten als auch der Opfer waren verwirrend, in Teilen auch widersprüchlich.

Das Motiv, welches hinter der Tat stecken könnte, blieb bis zum Ende der Verhandlung "im Nebel", wie der Oberstaatsanwalt erklärte. "Was bleibt ist ein schwer Verletzter und ein leicht Verletzter", so der Ankläger Plädoyer weiter. Klar ist auch, wer die Tat, ein Messerangriff in der gemeinsamen Wohnung der Angeklagten und der Opfer, begangen hat, denn die Angeklagten sind geständig.

War der Messer-Angriff Notwehr oder nicht?

Für die Anklage stellt sich der Fall wie folgt dar: Die beiden heute 19- und 22-Jährigen griffen am Morgen des 25. Oktober 2016 ohne aus einer erkennbaren Notwehr-Situation gehandelt zu haben, das später schwerverletzte Opfer an. Nach einem Messerangriff des jüngeren soll der ältere der beiden Angeklagten insgesamt neun Mal mit einem spitzen Küchenmesser auf das 40-Jährige Opfer eingestochen haben. Zwei der Stiche waren lebensgefährlich. Der jüngere soll dem Opfer ebenfalls zwei Stiche zugefügt haben.

Erst als ein weiterer Bewohner der WG hinzukam, habe der Angriff geendet. Dieser Mann wurde mit dem zweiten, stumpfen Messer vom jüngeren Angeklagten leicht verletzt. Alkohol oder Drogen sollen an diesem Morgen nicht im Spiel gewesen sein. Die Anklage forderte deswegen eine Strafe wegen versuchter Tötung im einen Fall, und eine gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen beim jüngeren Angeklagten.

Hintergrund des Angriffs bleibt weiter unklar

Aber warum kam es zu dem Angriff? Zuvor habe es Streit um mögliche Schulden in der Wohngemeinschaft gegeben. Möglich sei, dass krumme Geschäfte abgelaufen sind, so die Vermutung der Verteidiger. Die beiden Angeklagten hätten für Schulden aufkommen sollen, die sie nicht begangen haben. Am Abend zuvor sollen die beiden später Angegriffenen die Heranwachsenden bedroht haben. Welchen Anteil der Schwerverletzte an den Drohungen hat, diese Frage bleibt ungeklärt.

Daher sprachen beide Verteidiger nicht von einem Angriff mit Tötungsabsicht, sondern von einer Notwehr-Reaktion. Zumal der später Schwerverletzte bereits zuvor häufiger durch Körperverletzungen aufgefallen sei und so eine Angstreaktion der beiden nachvollziehbar sei. So hätten die beiden keinen Ausweg aus ihrer Situation gesehen als die beiden mit einem Messer anzugreifen.

Gefährliche Körperverletzung, aber keine Tötungsabsicht

Der Vorsitzende Richter folgte der der Argumentation der Verteidiger nicht, Er sah keine Notwehr-Situation. Gleichzeitig unterstellte er den beiden Angeklagten auch keine Tötungsabsicht - immerhin habe der Angegriffene zuletzt auf den Beinen gestanden, als die Angreifer die Flucht ergriffen. Sie hätten also davon ausgehen können, dass das Opfer den Angriff überlebt. Und so fiel das Urteil auf gefährliche Körperverletzung in einem bzw. in zwei Fällen.

Der ältere Angeklagte wurde zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt, der jüngere nach Jugendstrafrecht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Das halbe Jahr, welches sie bereits in Haft verbracht haben wird angerechnet. Zudem haben sie die Möglichkeit, bei guter Führung vorzeitig entlassen zu werden.

Mehr zum Thema:

"Warum ich?" Landgericht verhandelt versuchte Tötung in Karlsruhe

Verdächtige verhaftet: Mann wird bei Messerstecherei in Karlsruhe schwer verletzt