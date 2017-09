In der Nacht zum Samstag wurden in Wolfartsweier mehrere Reifen an Anhängern zerstochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern machen können.

Einen Gesamtschaden in Höhe von rund 2.500 Euro verursachten unbekannte Täter, die in der Nacht zum Samstag an insgesamt fünf Pkw-Anhängern mehrere Reifen zerstachen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zwei der betroffenen Anhänger, die einer Durlacher Firma gehören, standen in der Steinkreuzstraße, drei weitere in der Vorbergstraße in Wolfartsweier. Die Polizei in Karlsruhe-Durlach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter (0721) 49070 um Hinweise.