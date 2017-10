Mehrere Einbrüche in Karlsruhe: Unbekannte schlagen am Wochenende zu

In den vergangenen beiden Tagen hat die Karlsruher Polizei vier Einbruchs-Anzeigen aufgenommen. Die Einbrecher schlugen in Durlach, der Oststadt und Südweststadt zu.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt in zwei Wohnungen die sich in der Karlsruher Südstadt sowie in Karlsruhe Durlach befanden. In den Räumlichkeiten öffneten und durchwühlten die Langfinger Schränke sowie Schubladen. In beiden Fällen hatten es die Diebe auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Über die Höhe des entwendeten Diebesgutes kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht zum Sonntag bei dem die Langfinger in einen Baucontainer in der Haid-und-Neu-Straße eindrangen. Im Inneren entwendeten sie zwei Schleifgeräte sowie diverse Werkzeuge im Wert von zirka 100 Euro.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Unbekannte in einer Gaststätte in der Karlsruher Gartenstraße eine Fensterscheibe ein. Vermutlich wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört, weshalb sie ohne Beute die Flucht ergriffen.

Wer hierzu Beobachtung oder Hinweise geben kann wird gebeten sich mit den zuständigen Polizeirevieren in Verbindung zu setzten.