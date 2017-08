Um für mehr Sicherheit auf dem Rhein zu sorgen, macht das neue Löschboot Pamina 1 seit kurzem erste Probefahrten. Bei der Anschaffung kam es zu einer Zusammenarbeit zwischen der Stadt Karlsruhe und den Ländern Baden-Württemberg sowie Rheinland-Pfalz. Bei einer Showeinlage am Karlsruher Rheinhafen sorgte das neue Löschboot für eindrucksvolle Bilder.

Nach drei Jahren ist es endlich soweit: Das Löschboot Pamina 1 dreht seine ersten Runden auf dem Rhein. Nach Aussage von Bürgermeister Klaus Stapf ist man sehr froh, dass das Boot in Karlsruhe stationiert werde. Momentan befinde sich Pamina in der Erprobungsphase. Über 700 Testpunkte gilt es zu erfüllen, bevor das Löschboot in den offiziellen Betrieb gehen wird. Dies geschieht mit der noch ausstehenden Taufe nach Aussage von Florian Geldner, Amtsleiter der Karlsruher Feuerwehr, Ende des Jahres. Einen genauen Termin gebe es allerdings noch nicht. Künftig soll Pamina für einen 78 Kilometer langen Einsatzbereich von Iffezheim nach Oberhausen-Rheinhausen zuständig sein.

1.8 Millionen Euro für Pamina 1

Die Anschaffungskosten für Pamina in Höhe von 1,8 Millionen Euro muss die Fächerstadt nicht alleine tragen: Während Rheinland-Pfalz mit 900.000 Euro die Hälfte der Kosten übernimmt, trägt das Land Baden-Württemberg 600.000 Euro bei. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Stadt Karlsruhe nur noch für 300.000 Euro der Gesamtkosten aufkommen muss. Auch die Betriebskosten werden unter den drei Parteien aufgeteilt.



Feuerwehrboot PAMINA 1 Alle Bilder

90 Meter Wurfweite und 8.000 Liter pro Minute

Pamina verfügt über einen großen Wasserwerfer, der laut Geldner bis zu 8.000 Liter pro Minute abgeben kann. Darüber hinaus könne bei Bedarf ein zusätzlicher Werfer am Kran des Boots angebracht, sowie Wasserschläuche an weiteren Wasserabgabestellen angeschlossen werden. Die Wurfweite von 90 Metern sorge dafür, dass man auch Brände in Ufernähe bekämpfen könne. Zukünftig soll Pamina in einer neuen Halle nahe der Wasserschutzpolizei Platz finden und das bisherige Löschboot ersetzen.

Auf die Frage, wieso das Boot ausgerechnet 14,99 Meter lang sei, entgegnet Bürgermeister Stapf: "Wäre es 15 Meter lang, wäre es kein Boot mehr, sondern ein Schiff." Wäre Pamina also einen Zentimeter länger, hätte dies andere Auflagen zur Folge, beispielsweise wäre ein anderer Führerschein nötig, um das Boot zu steuern, so Stapf.

"Auf Herz und Nieren testen"

Die Bootsbesatzung bekomme in der Erprobungsphase aktuell drei Wochen Zeit um Pamina "auf Herz und Nieren zu testen", so ein Mitglied des Löschboot-Teams. Drei Wochen seien dabei zwar ausreichend Zeit um sich mit den technischen Neuerungen auseinanderzusetzen, aber keineswegs genug, um sich auf das Einsatzgebiet Rhein zu 100 Prozent vorzubereiten. Strömungen und Auswirkungen der Wetterlage für das neue Boot seien in so kurzer Zeit nicht zu erfassen.

Maximal zwölf Menschen können Pamina gleichzeitig befahren. So können neben der aus drei Personen bestehenden Bootsbesatzung auch weitere Feuerwehrleute im Falle eines Einsatzes auf dem bis zu 80 km/h schnellen Boot Platz nehmen.