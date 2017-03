vor 14 Stunden Karlsruhe Mehr Platz zum Schlittenfahren: SPD will Rodelflächen in Karlsruhe

Die SPD macht sich fürs Schlittenfahren stark: Für die Gemeinderatssitzung am Dienstag, 14. März, fragt die Partei bei der Stadt an, ob künftig einzelne Gehwege bei Schnee als Rodelflächen genutzt werden können. Doch fällt in Karlsruhe überhaupt so viel Schnee, dass sich Rodelflächen lohnen?