Seit Wochen kämpfen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mit Brems-Problemen bei ihren neuen NET-Bahnen. Ende Dezember konnten VBK auf der Linie 5 wieder den gewohnten Takt anbieten. Nun steht fest: Der Zehn-Minuten-Takt bleibt bestehen. Die Suche nach dem Fehler geht indes weiter.

Warum bremst eine Bahn plötzlich ohne Grund? Diese Frage beschäftigt seit vergangenem Jahr die Verantwortlichen bei den VBK. Wiederholt mussten Bahnen des Typs Citylink NET 2012 aus dem Verkehr gezogen werden, da es zu unplanmäßigen Bremsungen kam. 25 Bahnen der insgesamt 27 Bahnen wurden daraufhin ins Depot gestellt. Drei konnten Anfang Dezember wieder auf die Schienen geschickt werden, bei zwei Bahnen war das Problem gar nicht erst aufgetreten.

Unklar war bis Donnerstag, ob die Fahrgäste der Linie 5 dauerhaft auf einen Zehn-Minuten-Takt hoffen können. Ende November hatten die VBK aufgrund der Brems-Probleme ihr Betriebskonzept anpassen müssen. Die Folge: Die Linie 5 wurde auf einen 20-Minuten-Takt reduziert. Seit den Schulferien wird wieder ein Zehn-Minuten-Takt angeboten - und das soll auch so bleiben, wie die VBK in einer Presseerklärung mitteilen.

"Bei einigen Fahrzeugen konnte dank technischer Modifikationen Abhilfe geschaffen werden", so Pressesprecher Michael Krauth im Gespräch mit ka-news. Bei diesen Fahrzeugen sei es zu keinen ungeplanten Bremsungen mehr gekommen. Doch noch nicht alle Bahnen können zurück in den Betrieb. Aktuell dauert die technische Prüfung der anderen NET-Fahrzeuge weiter an.