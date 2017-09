Mehr Angebote für Hunde? So zufrieden sind die Karlsruher Hundebesitzer

Über 8.300 Hunde sind in Karlsruhe registriert. Doch wie zufrieden sind Herrchen und Frauchen mit den Angeboten für den geliebten Vierbeiner in der Fächerstadt? ka-news sprach, auf dem zweiten Hundeschwimmen im Rheinstrandbad, mit Hundebesitzern über die Wünsche und Probleme der Karlsruher Hundehalter.

Laut dem Karlsruher Statistikatlas 2016 leben 311.635 Menschen in der Karlsruher Gesamtstadt - zusammen mit 8.378 registrierten Hunde. Das heißt, jeder 37. Karlsruher ist rechnerisch gesehen Hundebesitzer. Doch wie zufrieden sind die Hundehalter mit den Angeboten und Möglichkeiten die die Fächerstadt ihnen bietet?

Zum Angebot der Stadt gehören beispielsweise 15 städtische Hundeauslaufflächen, hier dürfen die Vierbeiner ohne Leine rennen und toben. Für alle anderen Flächen gilt Leinenpflicht, denn hier greift die unein­ge­schränkte Grünan­la­gen­ver­ord­nung in der festgelegt ist, dass die Hunde auf den Wegen und Plätzen der öffent­li­chen Anlagen an der Leine zu führen sind.

Einzäunte Freilaufflächen können Sicherheit schaffen

Ein Problem auf das Hundebesitzerin Jule G. aufmerksam macht, ist die Gefahr, dass der Hund auf den städtischen Hundeauslaufflächen schnell ausbüxen kann. "Natürlich muss jeder seinen Hund im Griff haben, wird aber beispielsweise der Jagdinstinkt durch einen Hasen oder ähnliches geweckt, dann kann es eben auch passieren, dass der Hund abhaut. Eingezäunte Freilaufflächen könnten dieses Risiko vermeiden", so Jule G. Dem stimmt auch Laura B. zu: "Auf solchen eingezäunten Wiesen könnte man seinen Hund guten Gewissens von der Leine lassen."

2016 Thema im Gemeinderat

In vielen deutschen Städten gibt es bereits eingezäunte Hundespielwiesen - aber noch nicht in Karlsruhe. Erst letztes Jahr wurde, auf Antrag der Grünen Gemeinderatsfraktion, über eine umzäunte Auslaufwiese in der Fächerstadt im Karlsruher Gemeinderat abgestimmt. Doch diese umzäunten Flächen seien zu hinderlich und zu teuer und wurden daher abgelehnt.

Ein endgültiges Aus der Idee einer umzäunten Hundewiese ist das aber noch nicht, denn die Stadtverwaltung war damals grundsätzlich bereit, konkret an sie herangetragene Vorschläge zur Umsetzung privater Initiativen zu prüfen und gegebenenfalls durch die Bereitstellung von städtischem Grund mittels Pacht zu unterstützen.

Mehr Events für Hunde

Über zu wenige Angebote und Events beklagt sich Laura B., die vom Hundeschwimmen im Rheinstrandbad am vergangen Sonntag begeistert ist. "Solche Events sollte es öfter geben, denn es gibt in Karlsruhe zu wenige Angebote für Hundebesitzer." Rund 600 Hunde besuchten in diesem Jahr das Rheinstrandbad in Rappenwörth und nutzen die Gelegenheit im Wellenbecken des Freibades zu schwimmen und zu spielen, bevor das Wasser über die Wintermonate abgelassen wird. Bereits zum zweiten Mal fand dieses Event statt. Wenn es nach den Hundebesitzern geht, könnte diese Veranstaltung aber öfter stattfinden.

Idee: Hundeschwimmbad

Von einem Plansch- oder Schwimmbecken für Hunde das über die gesamten Sommermonate geöffnet hat - und nicht nur an einem Tag im September, wäre für viele Hundehalter ein Traum. "Wir würden so ein Angebot natürlich nutzen!", bekräftigt Andrea K., deren Hundedame Kira ebenfalls am diesjährigen Hundeschwimmen im Rheinstrandbad teilgenommen hat. "Ein super Event - gerne mehr davon", ist sich auch Birgit S., mit Hündin Lanya, einig.

"Wir können solche Veranstaltungen immer kaum erwarten - darum wäre ein ganzjährig geöffnetes Schwimmbecken natürlich gut", sagt auch Annemarie H., die den bisherigen Angeboten für Hunde von der Stadt positiv gegenübersteht. "Was ich ein wenig in der Region vermisse sind gezielte Wasserarbeitsgruppen für Hunde, bzw. speziell für unsere drei Neufundländer", fügt Annemarie H. hinzu. Mit den Heimtiermessen in Karlsruhe und der Umgebung ist die vierfache Hundebesitzerin ebenfalls zufrieden.