Massiver Widerstand: 19-Jähriger verletzt in Karlsruhe einen Polizisten schwer

Am Sonntag wurde ein Polizist von einem 19-Jährigen durch einen Fausschlag schwer verletzt. Das berichtet die Polizeipressestelle am Montag. Die Streife war wegen einer Familienstreitigkeit gerufen worden.

Eine Streife des Polizeireviers Marktplatz wurde gegen 21.15 Uhr zu Familienstreitigkeiten in die Von-Beck-Straße in der Nordstadt gerufen. "Der 19-jährige Sohn der Familie gebärdete sich sofort aggressiv gegenüber den Polizisten und widersetzte sich allen Weisungen", heißt es in der Pressemeldung.

"Schließlich wehrte er sich massiv gegen seine Gewahrsamnahme und schlug einem Polizeibeamten so stark mit der Faust ins Gesicht, dass dieser schwere Verletzungen erlitt, seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte und in einem Krankenhaus behandelt werden musste", so die Polizei. Erst mit der Unterstützung weiterer Polizisten konnte der Mann festgenommen werden.