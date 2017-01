Der Pforzheimer IG-Metaller Martin Kunzmann ist wie erwartet zum neuen Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gewählt worden. Kunzmann war bei der Wahl am Samstag der einzige Kandidat und kam auf ein Ergebnis von 100 Prozent, wie eine Sprecherin sagte. Eine Enthaltung bei 90 Ja-Stimmen gelte als nicht abgegebene Stimme.

Der Bezirksvorstand hatte Kunzmann im Dezember einstimmig als Nachfolger von Nikolaus Landgraf bestimmt. Er will sich für das Thema Arbeitszeit und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Aber auch der Kampf gegen Rechtspopulisten bleibt sein Thema. Besonders will sich Kunzmann mit der Veränderung befassen, die die wachsende Digitalisierung in der Arbeitswelt mit sich bringt. Er tritt sein Amt am 1. Februar an.