Am Mittwoch hat die Polizei einen Drogendealer festgenommen. Der Mann war gerade dabei ein Geschäfts abzuwickeln, als die Beamten zugriffen. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium berichten, sitzt er nun im Untersuchungshaft.

Wegen des Verdachts des Handelns mit Marihuana wurde am Mittwochabend in Karlsruhe ein 30-Jähriger vorläufig festgenommen. Der Mann war von Zivilkräften der Polizei an der Zähringer-, Ecke Waldhornstraße gegen 18.20 Uhr ertappt worden, als er mutmaßlich einem 47-jährigen Kunden Marihuana verkaufen wollte. Die folgende Durchsuchung der beiden Verdächtigen führte schließlich zur Sicherstellung von sieben Portionstütchen Marihuana von jeweils etwa einem Gramm und mutmaßlichem Dealgeld.

Der wohnsitzlose und bereits wegen Drogendelikten auffällige Mann kam nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Donnerstag in Untersuchungshaft. Auch der gleichfalls bereits wegen Drogenverstößen auffällig gewesene mutmaßliche Abnehmer wird sich wegen unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln verantworten müssen.