vor 1 Stunde Karlsruhe Mann nach Messerattacke im Zug in Untersuchungshaft

Nach einer Messerattacke in einem ICE der Bahn zwischen Offenburg und Karlsruhe ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der aggressive 27-Jährige hatte einen Fahrgast angegriffen, der ihn beruhigen wollte, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.