Am Dienstagabend hat die Bundespolizei einen Mann festgenommen, der sich gegenüber einer Frau in einer ungebührlichen Weise präsentiert haben soll. Im Karlsruher Hauptbahnhof wurde er festgenommen.

Am späten Dienstagabend soll sich ein 27-Jähriger als Exhibitionist gegenüber einer 42-Jährigen präsentiert haben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Der Vorfall soll sich in einer Regionalbahn zwischen Mannheim und Karlsruhe ereignet haben.

Zunächst habe der Beschuldigte der Frau Luftküsse zugeworfen, berichtet die Polizei. Daraufhin habe sich die 42-Jährige in daraufhin in eine andere Sitzreihe begeben. Der Mann sei ihr allerdings gefolgt, habe sich dann entblößt und schließlich vor ihren Augen befriedigt.

Im Karlsruher Hauptbahnhof hat die Bundespolizei den Mann dann festgenommen. "Um den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Mann, der mit über 1,3 Promille erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, kümmert sich jetzt die Kriminalpolizei", heißt es im Pressebericht abschließend.