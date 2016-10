Mann eingeklemmt: Mehrere Kilometer Stau nach schwerem Unfall auf A5

Anzeige

Auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Bruchsal ist es vor wenigen Minuten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei in einer ersten Meldung angibt, kam es auf Höhe Weingarten zu einem Zusammenstoß, bei auch mindestens ein Lastwagen beteiligt ist. Der Fahrer soll in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein.

Die Autobahn in Richtung Norden ist voll gesperrt. Der Verkehr staut sich bereits bis Karlsruhe Nord zurück. Wann die Autobahn wieder befahrbar ist, steht derzeit noch nicht fest.

Aktualisierung, Donnerstag 7.40 Uhr:

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hatte sich zur Unfallzeit zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal wegen der Baustelle ein Stau gebildet.

Am Ende des Staus, in Höhe der Kiesgrube Weingarten, kam es zu einem Auffahrunfall. Ein 30-jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen und bremste wegen des Staus ab. Er erkannte im Rückspiegel, dass ein hinter ihm fahrender Sattelzug nicht abbremste. Aus diesem Grund versuchte der 30-jährige auf den mittleren Fahrstreifen auszuweichen. Der nachfolgende Sattelzug, am Steuer ein 23-jähriger Mann, fuhr trotz des Ausweichmanövers ungebremst auf den Sattelzug des 30-jährigen auf.

Der 23-jährige wurde durch den heftigen Aufprall in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste in rund einstündiger Arbeit durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohenden Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Zur Versorgung des Verletzten landete auch ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn. Der 30-jährige Fahrer des anderen Sattelzugs blieb unverletzt.

Bis in die Abendstunden wurde der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigelenkt. Es bildete sich ein Rückstau von rund acht Kilometern. In Gegenrichtung bildete sich - vermutlich durch Neugierige - ein Stau von bis zu sechs Kilometern Länge. Auch auf der Bedarfsumleitungsstrecke U 41 in Richtung Bruchsal kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.