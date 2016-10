Mann droht mit Messer: Polizeieinsatz an Karlsruher Schule

Anzeige

Ein 12-jähriger Schüler hatte der Polizei gemeldet, dass ein offensichtlich psychisch beeinträchtigter Mann 13-Jährige mit sexuellem Hintergrund angesprochen habe. Als die Angesprochenen nicht erwartungsgemäß reagierten, habe der Mann gedroht, mit einem Messer "alle abzustechen", so die Polizei.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz mehrerer Streifen konnte am Fuß- und Radweg in Nähe der Haltestelle "Eichbäumle" wenige Minuten später ein 23-jähriger Verdächtiger von Beamten des Reviers Waldstadt vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann führte zwar kein Messer bei sich, machte jedoch einen verwirrten Eindruck. Weitere Ermittlungen haben zudem ergeben, dass derselbe Mann bereits am Dienstag in der Straßenbahn bei der dortigen Haltestelle Schulkinder in ähnlicher Manier angesprochen haben soll.

Neben einem belehrenden Gespräch sowie die Vorlage einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe muss der 23-Jährige noch mit einer Meldung an die Gesundheitsbehörden rechnen. Er wurde anschließend in die Obhut seiner Eltern übergeben.