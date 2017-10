vor 1 Stunde Karlsruhe Magdeburger Fans beraubt: Polizeieinsatz rund um das KSC-Heimspiel

Am Samstagabend vor dem Sonntag-Heimspiel des Karlsruher SC gegen den 1. FC Magdeburg wurde zwei Madgeburgern Fan-Kleidung geraubt. Der Polizeieinsatz am Sonntagmittag verlief zunächst überwiegend friedlich, so die Polizei in einer Pressemitteilung.