vor 45 Minuten Philippsburg-Huttenheim Lkw-Fahrer gesucht: Fahrzeuge werden auf B35 von Eisplatten getroffen

In einer Pressemitteilung bittet die Karlsruher Polizei um Mithilfe: Gesucht wird ein Lkw, der am Montag auf der B35 bei Philippsburg unterwegs war. Dieser hatte auf seiner Fahrt Eisplatten verloren - und verursachte einen vierstelligen Schaden an zwei Fahrzeugen.