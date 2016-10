Live-Ticker zum Spiel Karlsruher SC gegen VfB Stuttgart

Anzeige

15. 21: Das Spiel ist aus. Der Karlsruher SC verliert das Derby mit 3:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart.



15.18: Noch zwei Minuten Nachspielzeit.



15.14: Tor für den VfB Stuttgart! Alexandru Maxim erhöht zum 3:1 für die Gäste.



15.08: Letzter Wechsel beim VfB Stuttgart: Florian Klein kommt für den gebürtigen Karlsruher Berkay Özcan.



15.05: Wechsel beim VfB Stuttgart: Alexandru Maxim kommt für den Torschützen des 1:0 Takuma Asano.



15.03: Wechsel beim KSC: Neu im Spiel ist Yann Rolim, verletzt raus geht Enrico Valentini.



14.45 Uhr: Doppelwechsel beim KSC: Manuel Torres und Dimitris Diamantakos sind nun für Charis Mavrias und Florian Kamberi im Spiel.



14.41 Uhr: Anschlusstreffer für den KSC! Moritz Stoppelkamp macht das 2:1 für den Karlsruher SC per Elfmeter!



14.39 Uhr: Handspiel! Elfmeter für den KSC!



14.33 Uhr: Tor für den VfB Stuttgart: 2:0 durch Emiliano Insua in der 46. Minute.



14.32 Uhr: Und es geht weiter! Auf in Halbzeit zwei.





14.18 Uhr: Halbzeit im Wildparkstadion. Aktuell steht es 1:0 für die Gäste aus Stuttgart.

13.42 Uhr: Tor für den VfB Stuttgart. Takuma Asano schießt die Führung für die Gäste.

13.30 Uhr: Während der Fan-Choreo der KSC-Anhänger werden im Gästeblock Rauchschwaden gezündet.

13.30 Uhr: Anpfiff im Wildparkstadion!

13.10 Uhr: Inzwischen sind alle Fans im Stadion und die Mannschaften machen sich warm.



12.00 Uhr: Der Mannschaftbus des VfB rollt in das Stadion ein.

11.40 Uhr: VfB-Maskottchen "Fritzle" wurde "Opfer" der KSC-Fans.



11.30 Uhr: Am Bahnhof in Durlach kommen einige VfB-Fans mit dem Zug an. Die Stimmung ist, laut Zeugen, "sehr aggressiv".

11.25 Uhr: Böller und laute Fangesänge der KSC-Fans begleiten den Marsch zum Stadion.



11.19 Uhr: Die KSC-Fans sind auf dem Weg ins Stadion.

10.30 Uhr: Rund um den Adenauerring am KSC-Stadion stehen bereits Polizisten und Sicherheitskräfte.